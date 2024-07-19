Лондон зачекає: офіційної пропозиції "Королівському клубу" щодо Луніна не було

Раніше повідомляли, що Андрій Лунін вирішив покинути Реал і приєднатись до Челсі. З іншої сторони ходили чутки, що лондонці розглядають варіант з обміном Кепи на українця.

Про трансфер Луніна цього літнього трансферного вікна було багато чуток та повідомлень. Гравець хоче залишитись у складі "вершкових" та підписати новий контракт, але через брак ігрової практики має сумніви щодо свого майбутнього.

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Перехід Луніна в Челсі

Повідомляють, що офіційної пропозиції від "аристократів" Реал не отримував на рахунок українського голкіпера. Єдине, що Кепа хоче залишитись у складі "Королівського клубу", якщо команду покине Андрій Лунін.

Воротар Челсі Кепа Аріссабалага був орендований мадридським Реалом на початку минулого сезону. Зараз він отримав офіційну пропозицію від Аль-Іттіхада, але сподівається на контракт від "вершкових".

За словами іспанського журналіста Альберто Перейри Лунін майже перейшов до "синіх". Також він заявляв, що українець не подобається Анчелотті у звичайному житті. Він обирав кіпера тільки через його блискавичну гру.

Нагадаємо, що Андрієм цікавились такі команди як Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль і Баварія. Контракт Луніна з Реалом діє до червня 2025 року.