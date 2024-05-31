Трансфер в легендарний клуб: Лунін визначився зі своїм майбутнім – деталі перемовин

Андрій Лунін провів проривний сезон-2023/2024. Він виборов місце в основному складі Реала після травми Тібо Куртуа, продемонструвавши всьому світу свою якість.

Такими виступами він привернув увагу до себе низки іменитих клубів. Вони готові скористатися короткостроковим контрактом українця з "вершковими", який закінчується вже 30 червня 2025 року.

Читайте також Жирона дала мені багато, – Циганков прокоментував свій потенційний трансфер улітку

В якому клубі може продовжити кар'єру Лунін

Реал не готовий відпускати 25-річного воротаря вільним агентом, тому запропонував два варіанти – продовження угоди або трансфер, при чому перший з них для мадридців є пріоритетним. Андрій Лунін довго роздумував над майбутнім і визначився з варіантом, який є кращим для його кар'єри.

Повідомляється, що "вершкові" вже знають про рішення голкіпера, який вирішив продовжити свої виступи в іншому місці. Агент українця Жорже Мендеш наразі розпочав роботу щодо трансферу Андрія Луніна.

Зазначається, що воротар може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Англійський клуб уже зв'язався з Реалом, й у такій співпраці зацікавлені як "червоні дияволи", так і сам Андрій Лунін.

Сторони домовитися розпочати конкретні перемовини про перехід українця після фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 1 червня.

. Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Реал озвучив цінник для потенційних претендентів на Андрія Луніна. "Вершкові" планують отримати за трансфер українського воротаря щонайменше 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в нинішній кампанії Андрій Лунін провів 31 матч за Реал у всіх турнірах, в яких пропустив 32 м'ячі та 12 поєдинків відіграв "на нуль". До останнього зберігалася інтрига, чи зіграє він у фіналі Ліги чемпіонів, проте напередодні українець захворів і повідомив, що не зможе підготуватися до вирішальної гри, тому клубний сезон для нього закінчено.