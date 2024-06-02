З дружиною та прапором України: Лунін похизувався яскравими фото з фіналу Ліги чемпіонів

Мадридський Реал став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Вагомий внесок у загальний успіх команди зробив українець Андрій Лунін.

У фінальному поєдинку підопічні Карло Анчелотті обіграли Боруссію Дортмунд з рахунком 2:0. Переможні голи забили Дані Карвахаль та Вінісус Жуніор.

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Дорогоцінний трофей в колекції Луніна

Голкіпер Реала Андрій Лунін весь поєдинок провів у запасі. Напередодні фіналу українець перехворів на грип та пропустив кілька тренувань.

Проте Лунін зіграв 8 матчів у нинішньому турнірі. Завдяки сейвам українського голкіпера "королівський клуб потрапив у фінал. Тож Андрій отримав заслужену нагороду.

Після тріумфу на "Вемблі" Лунін зробив кілька фотографій з кубком Ліги чемпіонів. Разом з голкіпером була його дружина Анастасія, яка приїхала на фінал.

Лунін відсвяткував перемогу в Лізі чемпіонів / фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що Андрій Лунін вдруге став переможцем Ліги чемпіонів. Однак у сезоні 2021/22 українець не зіграв жодного матчу в розіграші турніру.