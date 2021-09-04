Лунін увійшов у заявку Реала на Лігу чемпіонів та може зіграти проти Шахтаря
Джерело:УЄФА
Мадридський Реал визначився із заявкою на сезон Ліги чемпіонів-2021/2022. У ній є український голкіпер Андрій Лунін.
Офіційний сайт УЄФА опублікував офіційну заявку мадридців на євротурнір. До списку потрапило 40 футболістів. Уже 15 вересня Реал відкриває новий сезон у груповому етапі Ліги чемпіонів виїзним матчем у групі D. Першим суперником "вершкових" стане міланський Інтер.
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Заявка Реала на Лігу чемпіонів 2021/22
Воротарі: 1. Тібо Куртуа, 13. Андрій Лунін, 26. Луїс Лопес, 40. Тоні Фуідіас.
Захисники: 2. Дані Карвахаль, 3. Едер Мілітао, 4. Девід Алаба, 5. Хесус Вальєхо, 6. Начо, 12. Марсело, 23. Ферлан Менді, 33. Альваро Каррільйо, 34. Маріо Хіла, 35. Мігель Гутьєррес Ортега, 36. Пабло Рамон, 41. Рафаель Самора.
Півзахисники: 8. Тоні Кроос, 10. Лука Модріч, 14. Каземіро, 15. Федеріко Вальверде, 17. Лукас Васкес, 19. Дані Себальйос, 22. Іско, 25. Едуардо Камавінга, 27. Антоніо Бланко, 28. Марвін Парк, 30. Серхіо Аррібас, 38. Карлос Гонсалес, 39. Давід Гонсалес.
Нападники: 7. Еден Азар, 9. Карім Бензема, 11. Марко Асенсіо, 16. Лука Йовіч, 18. Гарет Бейл, 20. Жуніор Вінісіус, 21. Родріго, 24. Маріано Діас, 29. Хуан Латаса, 37. Оскар Аранда, 42. Андрі Гудйонсен.До слова. Реал зіграє в групі D з Інтером, Шахтарем і Шерифом.