Лунін уклав угоду із агенством, яке співпрацює із топовим ексагентом Роналду
Джерело:інстаграм Polaris Sports
Український голкіпер Реала Андрій Лунін зробив новий крок у своїй футбольній кар'єрі. Українець розпочав співпрацю із агенством Polaris Sports.
Це футбольне агенство безпосередньо пов'язане із топовим агентом Жорже Мендешем, який у минулому співпрацював із Кріштіану Роналду. Також португальський спеціаліст представляв інтереси наставника Жозе Моурінью, Давідом Де Хеа, Жоау Фелішем. І це ще не весь перелік зіркових футбольних клієнтів португальця. Тепер у ньому додався український слід.
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Новий крок у футбольній кар'єрі українського воротаря
На підписання контракту разом із Луніним прийшла його дружина Анастасія.
Агенство привітало українця із початком співпраці.
Ми раді мати Андрія Луніна з нами! Вітаємо в родині,
– йдеться у публікації агенства.
Лунін підписав контракт із агенцією Мендеша / Фото Polaris Sports
Відзначимо, що ще у листопаді минулого 2023-го року з'явилась інформація про таємну зустріч українця із колишнім агентом Роналду у VIP-залі аеропорту Мадрида. Відтоді були чутки, що Лунін бачить у співпраці із Мендешем лише позитивні фактори для своєї кар'єри в майбутньому.
Тим паче, коли Лунін став першим номером Реала за відсутності Тібо Куртуа, який відновлюється від чергової травми, та витіснив із воріт орендованого у Челсі Кепу Аррісабалагу. У поточному сезоні-2023/2024 Андрія провів вже 24 поєдинки, у яких пропустив 19 голів та відіграв 11 матчів на нуль.
Існує багато чуток, як про можливий відхід Луніна із Реала, так і про продовження контракту. Наразі в українського воротаря є чинна угода із мадридським клубом до кінця наступного сезону-2024/2025.
До слова. Реал після 30-ти турів утримує лідерство Ла Ліги, набравши 75 балів. Перевага над другою Барселоною складає вже 8 очок.
- У минулому турі Лунін допоміг "вершковим" здобути "суху" перемогу над Атлетік Більбао 2:0.
- Вже 9 квітня Реал зіграє перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Це буде домашня гра для "Королівського клубу", яка розпочнеться о 22:00 (за Києвом).