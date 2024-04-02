Лунін уклав угоду із агенством, яке співпрацює із топовим ексагентом Роналду

Український голкіпер Реала Андрій Лунін зробив новий крок у своїй футбольній кар'єрі. Українець розпочав співпрацю із агенством Polaris Sports.

Це футбольне агенство безпосередньо пов'язане із топовим агентом Жорже Мендешем, який у минулому співпрацював із Кріштіану Роналду. Також португальський спеціаліст представляв інтереси наставника Жозе Моурінью, Давідом Де Хеа, Жоау Фелішем. І це ще не весь перелік зіркових футбольних клієнтів португальця. Тепер у ньому додався український слід.

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Новий крок у футбольній кар'єрі українського воротаря

На підписання контракту разом із Луніним прийшла його дружина Анастасія.

Агенство привітало українця із початком співпраці.

Ми раді мати Андрія Луніна з нами! Вітаємо в родині,

– йдеться у публікації агенства.



Лунін підписав контракт із агенцією Мендеша / Фото Polaris Sports

Відзначимо, що ще у листопаді минулого 2023-го року з'явилась інформація про таємну зустріч українця із колишнім агентом Роналду у VIP-залі аеропорту Мадрида. Відтоді були чутки, що Лунін бачить у співпраці із Мендешем лише позитивні фактори для своєї кар'єри в майбутньому.

Тим паче, коли Лунін став першим номером Реала за відсутності Тібо Куртуа, який відновлюється від чергової травми, та витіснив із воріт орендованого у Челсі Кепу Аррісабалагу. У поточному сезоні-2023/2024 Андрія провів вже 24 поєдинки, у яких пропустив 19 голів та відіграв 11 матчів на нуль.

Існує багато чуток, як про можливий відхід Луніна із Реала, так і про продовження контракту. Наразі в українського воротаря є чинна угода із мадридським клубом до кінця наступного сезону-2024/2025.

До слова. Реал після 30-ти турів утримує лідерство Ла Ліги, набравши 75 балів. Перевага над другою Барселоною складає вже 8 очок.