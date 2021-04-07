Лунін потрапив у незвичну символічну збірну футболістів Реала

Зінедін Зідан вже протягом двох років після свого повернення у Мадрид тренує Реал. За цей час клуб оформив чимало трансферів, але не всі були успішними.

Український голкіпер Андрій Лунін перейшов у Реал ще у червні 2018 року, але так і не зміг закріпитись у рамці воріт "Королівського клубу". Футболіст потрапив у цікаву символічну команду нинішні та колишніх гравців мадридців.

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Збірна була складена з футболістів, які з різних причин не змогли знайти себе у команді під керівництвом французького тренера Зінедіна Зідана.

Топ-11 гравців, які не заграли при Зідані

Андрій Лунін (голкіпер, Україна)

Альваро Одріозола (захисник, Іспанія)

Хесус Вальєхо (захисник, Іспанія)

Серхіо Регілон (захисник, Іспанія)

Маркос Льоренте (півзахисник, Іспанія)

Дані Себальйос (півзахисник, Іспанія)

Діас Брахім (вінгер, Іспанія)

Мартін Едегор (півзахисник, Норвегія)

Хамес Родрігес (півзахисник, Колумбія)

Лука Йович (нападник, Сербія)

Гарет Бейл (нападник, Уельс)

Така команда могла б дати гідний бій будь-якому європейському клубу. Найбільш зірковими футболістами у цій збірній є Гарет Бейл, який зараз виступає за англійський Тоттенхем та Хамес Родрігес, який перейшов у Евертон.

Також слід виділити Мартіна Едегора, якому пророкували велике майбутнє. Зараз 22-річний норвежець грає в оренді за лондонський Арсенал.

Лунін у Реалі: регрес у кар'єрі голкіпера

Луганська Зоря у 2018 році несподівано оформила трансфер воротаря збірної України у зірковий Реал. Але за цей час Лунін провів у рамці воріт "Королівського клубу" лише один офіційний матч. Однак і він виявився невдалим. В 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал програв скромному Алькояно (2:1). Українець невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.

Українець за проведений час у структурі мадридського клубу неодноразово катався по орендах. Останнім таким клубом 21-річного Луніна став Ов'єдо, ця оренда стала однією з найкращих для Андрія. Завдяки вдалій грі він заслужив повернення у Реал. Зідан високо оцінював роботу голкіпера на тренуваннях, але завжди надавав перевагу бельгійцю Тібо Куртуа.

Лунін вже сам заявив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Хетафе та Бетіс хотіли орендувати голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.