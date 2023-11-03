Лунін може залишитись в Іспанії: клуб Ла Ліги зацікавився голкіпером збірної України

Все більше чуток з'являється навколо нашого Андрія Луніна, який, ймовірно, проводить свій останній сезон у Реалі. У чергу за українським голкіпером, який не отримує майже ігрової практики, стає все більше клубів.

Контракт Андрія Луніна з Реалом спливає вкінці поточного сезону-2023/2024. Швидше за все, що сторони не будуть продовжувати співпрацю, а потиснуть одне одному руки на прощання. Адже українському голкіперу вже 24 роки, а він взагалі не грає у Мадриді, а лише тренується поруч із найкращими футболістами планети.

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Луніна чекають в інших клубах Ла Ліги

Орендований у Челсі Кепа (до кінця сезону-2023/2024) не дозволив українцю зайняти місце у воротах за відсутності першого номера команди Тібо Куртуа, який порвав "хрести" напередодні цього сезону. Бельгієць повернеться до гри не швидше квітня 2024-го.

Андрій встиг провести дві гри за "вершкових" у цьому сезоні, одна з яких була на нуль, а в іншому – пропустив один гол.

До того всього ще й додався той факт, що Карло Анчелотті зацікавлений у викупі контракту Кепи у Челсі. Якщо цей трансфер відбудеться, то Реал може включити Луніна, як одну з умов угоди.

На тлі можливого відходу преса називає потенційних кандидатів на 24-річного Луніна. Серед них є не лише іспанські колективи. До прикладу, шотландський Селтік. Щоправда, все більше шансів матиме Андрій на те, що залишитись жити у сонячній Іспанії.

Видання повідомляє, що українським стражем воріт зацікавився ще й Бетіс. Тому цілком ймовірно, що Лунін продовжить свої виступи у Ла Лізі.

"Зелено-білим" потрібно шукати нового голкіпера, адже в обойми має двох доволі вікових воротарів. Якщо Руї Сілві лише 29 років, то Клаудіо Браво вже стукнуло 40 років. Для досвідченого голкіпера цей сезон може стати останнім за Бетіс.