Реал шукає заміну Луніну: "вершкові" поклали око на воротаря-героя ЧС-2022

Селекціонери мадридського клубу перебувають у пошуках другого номера воріт Реала. Андрій Лунін, який виконував цю роль, же близький до відходу з іспанського гранда.

Начебто український голкіпер вже повідомив керівництво клубу про своє бажання покинути команду заради збільшення ігрової практики. Наразі невідомо, куди точно може перебратись Андрій Лунін.

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Ще один кандидат на заміну українцю

Такий поворот подій спонукає Реал до пошуків другого голкіпера, який у потрібний момент зможе замінити у воротах Тібо Куртуа, який намертво зацементував за собою місце у рамці воріт "вершкових".

Мадридський клуб вже розглядає різні варіанти. Раніше серед претендентів на звання другого номера "Королівського клубу" називали голкіперів Валенсії та Андерлехта – Гіоргі Мамардашвілі та Барта Вербрюггена відповідно.

Тепер серед цього розширеного списку з'явилось прізвище героя Мундіалю-2022 у Катарі Домініка Ліваковича.

Цікаво! Домінік Лівакович став найкращим воротарем за кількістю сейвів на ЧС-2022. Хорватський голкіпер зробив 25 порятунків.

Нагадаємо, що Реал проводить гарний сезон, окрім його кінцівки. Команда Карло Анчелотті вилетіла у півфіналі Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті, та не програла Барселоні боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі. Натомість мадридський клуб здобув Кубок Іспанії.

Що відомо про претендента на місце Луніна у складі Реала