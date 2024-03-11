Анчелотті боїться за Луніна: чому тренер Реала стурбований викликом голкіпера у збірну України
Джерело:DefensaCentral
Андрій Лунін отримав виклик у збірну України на березневі матчі. Однак у мадридському клубі побоюються від'їзду голкіпера у національну команду, яка має шанс відібратись на Євро-2024.
Український воротар став першим номером Реала за відсутності Тібо Куртуа, який потрохи повертається до тренувального процесу після порваних "хрестів". Також Андрій Лунін витіснив орендованого у лондонського Челсі Кепу Аррісібалагу із воріт "вершкових". Хоча саме на Кепу спершу робив ставку Карло Анчелотті.
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У Реалі бояться за здоров'я Луніна
Після чого українець переконав головного тренера у своєму професіоналізмі. Тепер Анчелотті хвилюється перед від'їздом Луніна у розташування збірної України. Наставник "Королівського клубу" боїться, аби Андрій не отримав травму у таборі "синьо-жовтих".
Адже Тібо Куртуа лише на шляху повернення до офіційних матчів.
Нагадаємо, що окрім Луніна виклик у збірну України отримали Георгій Бущан із київського Динамо та Анатолій Трубін, який виступає за лісабонську Бенфіку. У резервному списку перебуває голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник.
До слова. 10 березня Лунін провів "сухий" матч за Реал, який став для нього вже 10-м поєдинком на нуль у цьому сезоні-2023/2024. Андрій не пропустив жодного голу у домашній зустрічі "вершкових" проти Сельти, який закінчився розгромною перемогою "Королівського клубу" 4:0.
- Загалом для українського воротаря цей поєдинок став 22-м у поточному сезоні, у яких він пропустив 17 м'ячів.
- Реал після цієї звитяги набирав вже 69 очок та одноосібно утримує лідерство Ла Ліги. Підопічні Анчелотті випереджають другу Жирону на 7 пунктів.
Лунін може допомогти збірній України вийти на Євро-2024
- Вже 21 березня збірна України зустрінеться із Боснією і Герцеговиною у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Початок матчу о 21:45 за Києвом.
- У випадку перемоги команда Сергія Реброва зіграє у вирішальному поєдинку проти тріумфатора другого півфінального матчу Ізраїль – Ісландія (21 березня). Ймовірно ключовий поєдинок України за вихід на Євро-2024 може відбутись 26 березня.
- Саме Луніна вважають фаворитом на місце у воротах синьо-жовтої команди. Він отримує постійну ігрову практику в одному з найкращих клубів планети.
- Чемпіонат Європи-2024 з футболу у Німеччині буде відбуватись із 14-го червня по 14-те липня. Україна, у разі успіху у плей-оф, на груповому етапі гратиме у квартеті "Е", де може зіграти проти Бельгії, Румунія та Словаччина.