Анчелотті боїться за Луніна: чому тренер Реала стурбований викликом голкіпера у збірну України

Андрій Лунін отримав виклик у збірну України на березневі матчі. Однак у мадридському клубі побоюються від'їзду голкіпера у національну команду, яка має шанс відібратись на Євро-2024.

Український воротар став першим номером Реала за відсутності Тібо Куртуа, який потрохи повертається до тренувального процесу після порваних "хрестів". Також Андрій Лунін витіснив орендованого у лондонського Челсі Кепу Аррісібалагу із воріт "вершкових". Хоча саме на Кепу спершу робив ставку Карло Анчелотті.

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У Реалі бояться за здоров'я Луніна

Після чого українець переконав головного тренера у своєму професіоналізмі. Тепер Анчелотті хвилюється перед від'їздом Луніна у розташування збірної України. Наставник "Королівського клубу" боїться, аби Андрій не отримав травму у таборі "синьо-жовтих".

Адже Тібо Куртуа лише на шляху повернення до офіційних матчів.

Нагадаємо, що окрім Луніна виклик у збірну України отримали Георгій Бущан із київського Динамо та Анатолій Трубін, який виступає за лісабонську Бенфіку. У резервному списку перебуває голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник.

До слова. 10 березня Лунін провів "сухий" матч за Реал, який став для нього вже 10-м поєдинком на нуль у цьому сезоні-2023/2024. Андрій не пропустив жодного голу у домашній зустрічі "вершкових" проти Сельти, який закінчився розгромною перемогою "Королівського клубу" 4:0.

Загалом для українського воротаря цей поєдинок став 22-м у поточному сезоні, у яких він пропустив 17 м'ячів.

Реал після цієї звитяги набирав вже 69 очок та одноосібно утримує лідерство Ла Ліги. Підопічні Анчелотті випереджають другу Жирону на 7 пунктів.

Лунін може допомогти збірній України вийти на Євро-2024