Був переможцем у вбивчих моментах: в Ла Лізі високо оцінили героїзм Луніна у мадридському дербі

Мадридське дербі між Реалом та Атлетіко закінчилось нічиєю 1:1. Андрію Луніну забракло декількох секунд, аби провести поєдинок на нуль.

Карло Анчелотті випустив доволі експериментальний склад, залишивши на лаві запасних Модріча та Вінісіуса Жуніора, який на передматчевій розминці відчув дискомфорт. Також чимало лідерів Реала перебувають у лазареті команди, особливо це стосується гравців захисту команди.

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В Іспанії в захваті від надійності Луніна

Попри це саме "вершкові" першими розмочили нулі на табло. На 20-й хвилині Діаса скористався "пожежею" у штрафному майданчику Атлетіко та впритул розстріляв володіння Облака.

На старті другого тайму Савіч міг зрівнювати рахунок, якби забив не з офсайда.

Здавалось, що Реал вже гарантував собі реванш за поразку та виліт від Атлетіко у Кубку Короля. Однак на третій компенсованій хвилині гості таки забили за усіма правилами. Спершу в епізоді до кінця не відіграв Менді, а Начо не впорався із Льоренте, який головою надіслав м'яч, який від поперечини залетів у ворота Луніна.

Андрій був розлючений пропущеним голом, хоча у цьому епізоді його вини немає. Захист Реала повністю провалився. Поєдинок закінчився мировою 1:1.

Лунін, хоч і не провів "сухий" матч, але показав чудову гру. Схоже, що Андрій нарешті переконав Анчелотті, що він кращий за орендованого у Челсі Кепу.

У Ла Лізі теж в захваті від гри українського голкіпера у мадридському дербі, попри пропущений гол. Андрій здійснив декілька класних сейвів у вбивчих моментах та зберіг Реал у грі.

Лунін був абсолютно видатним. Він добре себе зарекомендував,

– прокоментували на телеканалі Ла Ліга.

Після матчу Луніну не дісталось "на горіхи" від головного тренера "вершкових", який теж похвалив гру українця. Зустріч проти Атлетіко стала для 24-річного голкіпера із України 15-ю у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 13 голів та відіграв 6 матчів на нуль.

Відзначимо. Навіть після нічиєї Реал продовжує утримувати лідерство в Ла Лізі, набравши вже 58 балів. "Королівський клуб" випереджає другу Жирону на 2 очки.