Лунін отримав комплімент від легенди Реала за виступ у дербі – відео всіх сейвів українця

У четвер, 18 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Центральним поєдинком раунду стало протистояння мадридських Атлетіко та Реала.

У чвертьфінал турніру пройшли підопічні Дієго Сімеоне. Вони здобули перемогу після овертайму з рахунком 4:2, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Барселона не без проблем пройшла клуб третього дивізіону в Кубку Іспанії: відеоогляд матчу

Коли 4 пропущених – не провал

У стартовому складі "вершкових" на позиції воротаря вийшов Андрій Лунін. Попри чотири пропущені голи, він провів матч на солідному рівні та до останнього залишав Реал у грі, рятуючи "королівський клуб" від постійних провалів у захисті.

На рахунку українця 8 сейвів, один з яких був дійсно неймовірним і мав усі шанси зробити Луніна головним героєм матчу. На 81-й хвилині за рахунку 2:1 у "матрацників" був чудовий шанс забити після передачі з флангу – Альваро Мората опинився один перед Андрієм, але наш земляк зробив суперсейв, а вже в наступній атаці "вершкові" зрівняли рахунок і перевели гру в екстратайми.

За такий порятунок українець отримав комплімент від легендарного воротаря Реала Ікера Касільяса, який захищав кольори "королівського клубу" протягом 17 років. Він відзначив чудову реакцію Андрія Луніна та написав у соцмережі X (колишній твітер) – "Ключовий сейв".



Комплімент Луніну від Касільяса / Скриншот із твітеру легенди Реала

В овертаймі господарі все ж таки дотиснули Реал, але дорікнути за це українському воротарю точно не можна, адже захист гостей був максимально беззубим. Це підтверджують і статистичні портали. Зокрема, від SofaScore Андрій Лунін отримав оцінку 7.5, що є другим результатом у команді.



Оцінки гравцям матчу Атлетіко – Реал / скриншот із сайту SofaScore

. Наступний матч мадридський Реал зіграє 21 січня о 17:15 проти Альмерії в Ла Лізі. Наразі "вершкові" відстають від лідера чемпіонату Жирони на 1 очко, але мають гру в запасі.

Дивіться відео зі всіма сейвами Луніна в матчі з Атлетіко