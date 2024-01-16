Статистичний факт: Лунін найкращий воротар Ла Ліги за важливими показниками – порівняння з Кепою

Протягом сезону-2023/2024 не вщухають суперечки, хто ж має бути основним воротарем мадридського Реала. Більшість експертів та вболівальників віддають свій голос за Андрія Луніна, проте головний тренер "вершкових" не поспішає з вибором.

Карло Анчелотті, попри успішний старт українця, одразу зробив ставку на Кепу Аррісабалагу після його підписання. Але травма іспанця на початку листопада та дуже впевнені виступи українця змусили італійця задуматися.

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Статистика, яка має розплющити очі Анчелотті

Наразі він проводить дуже активну ротацію воротарської позиції, що є нетипово для досвідченого наставника. Тож статистичний портал DataMB провів дослідження гри українського воротаря Андрія Луніна та порівняв його показники та конкурента Кепи Аррісабалаги.

Як виявилося, за всіма статистичними метриками, окрім кількості передач за гру, наш земляк значно переважає іспанця.



Порівняння основних статистичних показників Луніна та Кепи / фото з твітера DataMB

Ба більше, після статистичного аналізу виявилося, що Андрій Лунін є найкращим в іспанській Ла Лізі одразу за кількома ключовими для воротарів показниками. Він має найвищий відсоток (в середньому за 90 хвилин проведених на полі):

сейвів

точних коротких передач

виграних повітряних дуелей.

Також українець є другим голкіпером чемпіонату за кількістю недопущених голів. Успішною грою на лінії воріт він врятував мадридський Реал від додаткових 3.11 пропущених м'ячів.



Статистика Луніна в Ла Лізі / фото з твітера DataMB

Зазначимо, що така гра не залишається непоміченою іншими клубами. Напередодні стало відомо, що у трансфері Андрія Луніна зацікавлена мюнхенська Баварія. Німецький клуб бачить в українцеві заміну багаторічному капітану команди Мануелю Ноєру, якому вже 37.

. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів за мадридців 11 матчів у всіх турнірах. У них пропустив 7 голів та 5 разів залишив ворота "сухими". Кепа Аррісабалага зіграв 17 матчів, у нього – 16 пропущених та 7 "кліншитів".

Наступний матч Реал зіграє 18 січня проти Атлетіко в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Мадридське дербі розпочнеться о 22:30, очікується, що у стартовому складі зіграє Андрій Лунін.