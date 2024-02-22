Випередив зірок першої величини: Лунін став найкращим гравцем перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ

У вівторок, 13 лютого, Ліга чемпіонів офіційно повернулася після 2-місячної паузи. Напередодні було зіграно заключні перші матчі 1/8 фіналу.

За підсумками восьми поєдинків статистичний портал SofaScore склав символічну збірну. До неї увійшли гравці з шести різних клубів.

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Справедливе визнання українського воротаря

Найбільше представництво (4) у збірній мають гравці Манчестер Сіті, який на виїзді переграв Копенгаген з рахунком 1:3. По два футболісти туди потрапили з Реала та ПСЖ.

Що приємно, одним із них став і український воротар Андрій Лунін. Він вийшов у стартовому складі "вершкових" та провів неймовірний матч проти Лейпцига, здійснивши 9 сейвів. За свій виступ голкіпер отримав комплімент від Карло Анчелотті, який заявив, що це був найкращий перформанс українця в Реалі за весь час.

Ба більше, за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів український воротар не тільки потрапив у символічну збірну, а й отримав найвищу оцінку серед усіх гравців. Його дії було оцінено в 9.6 балів, за цим показником він випередив футболістів "містян" Філа Фодена (9.2) та Кевіна де Брюйне (9.0), які ввійшли у топ-3.



Символічна збірна перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ / Фото з соцмереж SofaScore

. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться з 5 по 13 березня. Мадридський Реал свій домашній поєдинок з Лейпцигом зіграє 6 березня, стартовий свисток пролунає о 22:00.