Лунін може зіграти з Барселоною: Куртуа й досі не відновив тренування після травми

Голкіпер Реала Тібо Куртуа 13 жовтня пропустив тренування. Це означає, що Андрій Лунін знову зможе вийти в основі у наступному матчі.

Український голкіпер дебютував у новому сезоні у матчі з Осасуною. Тоді мадридський клуб перервав переможну серію, зігравши внічию – 1:1.

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Шанс для Луніна

Бельгійський воротар не встиг відновитися і до зустрічі з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Андрій Лунін дебютував у Лізі чемпіонів, українець зіграв у двох матчах проти донецької команди. У кожній з цих ігор він пропустив по одному м'ячу.

Бельгієць продовжує відновлюватися від защемлення сідничного нерва та працював за індивідуальною програмою у залі. Однак його не помітили на загальному тренуванні 13 жовтня.

Раніше повідомлялося, що до кінця тижня буде відомо щодо його можливої участі в матчі з Барселоною, який запланований на 16 жовтня.

До загальної групи також ще не повернулися Дані Себальйос та Антоніо Рюдіґер.

Кар'єра Луніна у Мадриді