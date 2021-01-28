Лунін може покинути Реал: Бетіс готовий дати українцю місце в основі

Голкіпер Реала Андрій Лунін все ніяк не може перемогти у воротарській дуелі за місце в основі з Тібо Куртуа. Такою ситуацією може скористатись Бетіс.

Джерело: Fichajes

Бетіс знову повернувся до кандидатури Андрія Луніна. Раніше клуб, який зараз посідає 8 місце у Ла Лізі, вже намагався підсилити воротарську позицію українським голкіпером. Але спроба була марною.

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Привабливі умови для Луніна

Тепер Бетіс хоче підписати з воротарем збірної України повноцінний контракт. Керівництво клубу незадоволене грою голкіперів, які перебувають у розташуванні команди. Клаудіо Браво отримав травму, Хоель Роблес відзначається нестабільною грою, а Дані Мартін не показує того рівня, якого від нього очікують.

Ймовірно, якщо Лунін таки погодиться на перехід у Бетіс, то отримає стабільне місце у рамці воріт команди. Такі умови дозволять кар'єрі Андрія прогресувати. Але, чи наважиться Лунін на перехід у більш скромний іспанський клуб заради практики. Невідомо, чи мадридці відпустять перспективного стража воріт.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 3 мільйони євро. Контракт Луніна з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.

Невдалий дебют Луніна: коротко

Головний наставник Реала Зінедін Зідан хоча й хвалить роботу Андрія, але майже не дає шансів на розвиток українця. Лише нещодавно 20 січня Лунін провів свій перший офіційний поєдинок за "Королівський клуб". Цього дебюту 21-річний голкіпер чекав ще з 2018 року, коли лише перейшов у склад "вершкових". Однак не такого першого матчу за команду Зідана очікував побачити український футболіст.

"Вершкові" сенсаційно поступились третьоліговому Алькояно у другому додатковому таймі (2:1), вилетівши з Кубка Короля. У того протистоянні Лунін виглядав доволі непереконливо у воротах Реала. Швидше за все довіра французького тренера до Луніна дещо згасне після ганебного матчу.