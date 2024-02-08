"Для нього це був шок": Лунін своїм зверненням довів юного українського воротаря до сліз

На початку лютого мадридський Реал підписав контракт із українським воротарем Іллею Волошиним. Термін дії угоди розрахований до 2026 року.

17-річний воротар уже встиг дебютувати за юнацьку команду "вершкових". Він на нуль відіграв один тайм у дербі проти Атлетіко, після чого отримав купу схвальних відгуків щодо свого виступу.

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Як Лунін вперше привітав українця

Агент новоспеченого українського голкіпера мадридського Реала Максим Терещенко пригадав, як Андрій Лунін уперше звернувся до Іллі Волошина. Це сталося після запрошення юнака до клубу, коли той ще не підписав контракт. Аудіозвернення до молодого голкіпера довело його до сліз.

Коли нас запросили вперше, у серпні, у Реалі записали аудіоповідомлення від Андрія Луніна, в якому він сказав: "Ілля, я дуже радий, що ти переходиш в Мадрид. Скоро побачимось на тренуваннях". Директори академії тоді подарували Іллі футболку з його власним іменем. Він плакати почав і після повідомлення Андрія, і від подарунка. Для нього це був шок,

– розповів агент.

Також Максим Терещенко розповів, що на юного воротаря претендував Атлетіко, який надіслав офіційну пропозицію, але Ілля обрав "королівський клуб".