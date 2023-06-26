Легенда мадридського Реала не спокусився на гроші шейхів та продовжив контракт

Попри шалені гроші, які зараз пропонують футболістам клуби із Близького Сходу, не всі елітні футболісти готові залишати Європу. Одним із таких став Лука Модрич.

Хорватський Банджамін Баттон поки не збирається йти на пенсію чи догравати у клубах менш статусних. Тому вчергове продовжив контракт із Реалом.

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Ще на рік у Мадриді

"Вершкові" офіційно повідомили про продовження контракту з центральним півзахисником Лукою Модричем. Нова угода з 37-річним хорватом розрахована до кінця червня 2024 року.

Модрич, який є єдиним гравцем, хто зіграв у трьох десятиліттях на Чемпіонатах світу та Європи, у сезоні-2022/2023 забив 6 голів і зробив 6 асистів у 52 матчах за клуб у всіх турнірах.

Найпам'ятніші моменти гри хорвата у Реалі: дивіться відео

Кар'єра Луки Модрича у Реалі