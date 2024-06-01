Навіть не думає вішати бутси на цвях: де проведе наступний сезон легендарний Модрич

Сучасний мадридський Реал важко уявити без хорватського півзахисника Луки Модрича. Володар "Золотого м'яча" захищає кольори "Галактікос" з 2012 року.

Кожного трансферного вікна ширяться чутки про можливий відхід Луки Модрича з Мадриду. Проте технічний хорват щороку доводить свою незамінність.

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Реал не відпускає Модрича

Модрич не планує залишати "вершкових" після фіналу Ліги чемпіонів. За інформацією авторитетного італійського інсайдера Джанлуки Ді Марціо, 38-річний півзахисник продовжив контракт ще на один сезон.

Реал офіційно оголосить про продовження угоди на наступному тижні. Новий контракт діятиме до 30 червня 2025 року.

Досягнення Модрича в Реалі