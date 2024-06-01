Навіть не думає вішати бутси на цвях: де проведе наступний сезон легендарний Модрич
1 червня 2024, 20:40Читать новость на русском
Джерело:Джанлука Ді Марціо
Сучасний мадридський Реал важко уявити без хорватського півзахисника Луки Модрича. Володар "Золотого м'яча" захищає кольори "Галактікос" з 2012 року.
Кожного трансферного вікна ширяться чутки про можливий відхід Луки Модрича з Мадриду. Проте технічний хорват щороку доводить свою незамінність.
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Реал не відпускає Модрича
Модрич не планує залишати "вершкових" після фіналу Ліги чемпіонів. За інформацією авторитетного італійського інсайдера Джанлуки Ді Марціо, 38-річний півзахисник продовжив контракт ще на один сезон.
Реал офіційно оголосить про продовження угоди на наступному тижні. Новий контракт діятиме до 30 червня 2025 року.
Досягнення Модрича в Реалі
- Нагадаємо, що Лука Модрич приєднався до "вершкових" влітку 2012 року. "Королівський клуб" заплатив Тоттенхему за трансфер хавбека 35 мільйонів євро.
- Попри поважний за футбольними мірками вік, Модрич продовжує відігравати важливу роль у тактичних побудовах Карло Анчелотті. У нинішньому сезоні ветеран зіграв за Реал 45 матчів, забив 2 голи та віддав 8 асистів.
- Разом з "Галактікос" Модрич здобув 25 трофеїв, в тому числі п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів.
- 1 червня 2024 року легендарний хорват матиме змогу поповнити свою колекцію ще одним Кубком ЛЧ.