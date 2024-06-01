Каждое трансферное окно ходят слухи о возможном уходе Луки Модрича из Мадрида. Однако техничный хорват ежегодно доказывает свою незаменимость.

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Реал не отпускает Модрича

Модрич не планирует покидать "сливочных" после финала Лиги чемпионов. По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 38-летний полузащитник продлил контракт еще на один сезон.

Реал официально объявит о продлении соглашения на следующей неделе. Новый контракт будет действовать до 30 июня 2025 года.

Достижения Модрича в Реале