Луческу зізнався, хто переконав його очолити Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, що батько братів Суркісів Михайло зіграв важливу роль в його його призначенні в київський клуб.

Екскерманич донецького Шахтаря заявив, що спершу він думав, що буде співпрацювати зі столичним клубом як консультант.

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Мені сподобалася ідея працювати в Динамо. Потім я приїхав додому до братів Суркісів і, чесно кажучи, саме їх чудовий батько переконав мене очолити команду,

– зізнався Луческу.

За його словами, батько Суркісів сказав, що ще раз не переживе ті емоції, які мав в останньому турі позаминулого чемпіонату, в якому київська команда була на межі фінішу на третьому місці.

"Він здивував мене своїм ставленням до життя і любов'ю до команди з футболістами. Це було щось дивовижне. Так я потрапив у Динамо і підписав контракт із клубом", – резюмував Луческу.

Досягнення Луческу в Динамо

На жаль, 4 лютого 2021, на 102-му році життя, Михайло Суркіс залишив наш світ.

Під керівництвом Луческу Динамо вперше з 2006 року виграло всі три внутрішніх трофея за один сезон.

У чемпіонаті України воно випередило Шахтар на 11 очок, в Суперкубку країни обіграло "гірників" з рахунком 3:1, а в фіналі Кубка України впоралося з Зорею (1:0).