"Тривають перемовини": Луческу може працевлаштуватися в титулованому європейському клубі

Мірча Луческу 3 листопада після поразки від донецького Шахтаря подав у відставку з посади головного тренера київського Динамо. Це "Класичне" стало останнім для нього в Україні.

Здавалося, що на цьому кар'єра у футболі 78-річного спеціаліста завершена. Проте його послуги все ще мають попит і вже найближчим часом Луческу може повернутися до роботи.

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Луческу може повернутися до футболу на Батьківщині

Повідомлялося, що в запрошенні "Містера" зацікавлений стамбульський Бешикташ та бухарестське Динамо. Саме останній клуб і проявляє найконкретніший інтерес та вже почав переговорний процес.

Про це повідомив адміністратор румунського клубу Андрей Нікулеску. За його словами, домовленості ще немає, але співпраця є цілком реальною:

Тривають перемовини, і ми легко знайдемо спільний знаменник. Але поки ми не маємо чогось конкретного, щоб до вас прийти. Я занадто молодий, щоб говорити про пана Мірчу Луческу.



Ми робимо домашнє завдання, і, якщо буде про що повідомити, ми це зробимо з великою радістю. Я не можу обговорювати такі речі. Це не тільки я обговорюю чи вирішую, але я не можу надати подробиць. Поки що ми на ранніх стадіях.

Зазначимо, що Динамо Бухарест є одним з найтитулованіших румунський клубів. Він 18 разів ставав тріумфатором місцевого чемпіонату та поступається за цим показником лише Стяуа.

. Мірча Луческу вже працював у цьому клубі з 1985 по 1990 рік та здобував з ним 3 трофеї.