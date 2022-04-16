Цей поєдинок ще може відбутися

Зазначалося, що кияни відмовилися грати з румунським клубом через позицію президента команди, який назвав полк "Азов" "нацистським угрупуванням". Проте головний тренер Динамо назвав іншу причину, чому не відбувся матч.

До теми Власник Стяуа назвав полк "Азов" нацистським угрупуванням: Динамо відмовилось від гри

За словами Мірчі Луческу, поєдинок Динамо проти Стяуа через те, що в Бухаресті не знайшли доступного стадіону для цієї події.

На запитання, чи буде зіграно цей матч, він відповів: "Буде".

Динамо зіграє проти іншого румунського клубу ЧФР 1907 Клуж. Матч відбудеться у запланований час – 20 квітня о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що гравці Динамо та Шахтаря отримали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон. Обидві команди зіграють серію благодійних матчів на підтримку України.

Динамо вже зіграло два матчі. У першому поєдинку кияни перемогли варшавську Легію (1:3). У другому матчі з аналогічним рахунком "біло-сині" здолали турецький Галатасарай.