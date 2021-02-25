Луческу пішов до церкви перед матчем Динамо проти Брюгге: фото

Київське Динамо у четвер, 25 лютого, зіграє матч-відповідь проти Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи. перед матчем у Бельгії тренерський штаб Динамо на чолі з Луческу вирішив сходити до церкви.

Фотографію з відвідинами церкви в Брюгге виклали на сторінці Олега Гусєва, який є помічником Мірчі Луческу у тренерському штабі Динамо.

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Матч Брюгге – Динамо відбудеться у четвер, 25 лютого. Початок матчу о 22:00.

Перший матч у Києві закінчився внічию 1:1. На гол Буяльського гості відповіли ударом Мехеле після подачі кутового.

Динамо треба перемагати у цьому матчі. Або грати в результативну нічию 2:2, 3:3 та більше.

Поразка у цьому матчі, або нічия 0:0 призведе до вильоту Динамо з Ліги Європи.

Якщо команди зіграють внічию 1:1, на них очікуватиме додатковий час. Якщо за додаткові два тайми по 15 хвилин командам так і не вдасться забити, на них очікуватиме серія пенальті.

Перед матчем проти Динамо в Брюгге – спалах коронавірус. Ще перед матчем в Києві позитивні тести були у Стефано Денсвіла, Ханса Ванакена та Матео Мітровича, а також головного тренера команди Філіпа Клемана. По приїзді в Київ Матч Рітс здав позитивний тест. І тепер перед грою в Брюгге позитивні тести виявилися у Сімона Міньйоле та Шарля де Кетеларе . При цьому в останнього ще перед матчем з Динамо були симптоми, але тест був негативний.

Варто додати, що це є не авторизована сторінка. І на ній викладено лише дві фотографії. Перша – 22 лютого. І в підписі до фото вказано, що це перша та єдина сторінка Олега Гусєва. Друга фотографія – з церкви з тренерським штабом.Однак у сторіс викладено відео, де динамівці гуляють бельгійським містом, а також на стадіоні, де відбудеться матч проти Брюгге.