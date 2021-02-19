Луческу накричав на Бущана після матчу Ліги Європи: відео моменту

Динамо в першому матчі плей-офф Ліги Європи проти Брюгге зіграло 1:1. Гру прокоментував тренер Мірча Луческу.

Луческу залишився вкрай незадоволений діями голкіпера команди Георгія Бущана в моменті з голом Брюгге.

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Після фінального свистка румунський фахівець не став йти в підтрибунне приміщення і дочекався своїх підопічних. Побачивши воротаря, Містер почав кричати на нього, а потім поставив короткий питання: "Як може бути таке?"

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Динамо – Брюгге: що відомо про матч