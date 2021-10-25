Луческу накричав на арбітра під час матчу Динамо: відео емоцій тренера
25 жовтня 2021 , 09:57Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Незважаючи на перемогу Динамо над Дніпром-1 (2:0), головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу залишився незадоволений діями арбітра зустрічі Дмитра Кривушкіна.
Арбітр матчу 12-го туру УПЛ Динамо – СК Дніпро-1 Дмитро Кривушкін отримав порцію критики від керманича киян Мірчі Луческу, що зафіксували камери. Румунський фахівець вибухнув після фола нападника "біло-синіх" Еріка Раміреса.
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"Був корпус, алло! Барселона те ж саме – нічого не дав. Те ж саме! У тебе тут інший футбол? Ти бачив Барселону проти нас? Ти бачив, що сталося?" – кричав Луческу.
Відео емоцій Луческу
- Емоційний запал головного тренера Динамо передався футболістам і в другому таймі завдяки зусиллям Циганкова і Гармаша "біло-сині" забили голи у ворота Дніпра-1.
- У підсумку, Динамо здолало дніпрян (2:0) та продовжує втримувати лідерство УПЛ.