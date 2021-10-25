Арбітр матчу 12-го туру УПЛ Динамо – СК Дніпро-1 Дмитро Кривушкін отримав порцію критики від керманича киян Мірчі Луческу, що зафіксували камери. Румунський фахівець вибухнув після фола нападника "біло-синіх" Еріка Раміреса.

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"Був корпус, алло! Барселона те ж саме – нічого не дав. Те ж саме! У тебе тут інший футбол? Ти бачив Барселону проти нас? Ти бачив, що сталося?" – кричав Луческу.

Відео емоцій Луческу