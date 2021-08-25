Луческу готовий відпустити Гусєва в збірну України за однієї умови

Олег Гусєв може бути включений у тренерський штаб збірної України. Головний тренер Динамо Мірча Луческу готовий відпустити свого помічника до лав "синьо-жовтої" команди лише за однієї умови.

Луческу йде на поступки заради збірної України

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков вирішив поповнити свій тренерський штаб Олегом Гусєвим. Наставник Динамо Мірча Луческу вже знає про зацікавленість до свого помічника.

До теми Ще одна легенда збірної України може увійти в тренерський штаб Петракова

Румунський фахівець не готовий відпустити Гусєва на повноцінну роботу у розташування "синьо-жовтої" команди. Луческу категорично не хоче втрачати одного з асистентів перед стартом Ліги чемпіонів.

"Містер" готовий вдарити по руках з УАФ тільки у тому випадку, якщо робота Гусєва у національній збірній буде не на повноцінній основі, а за сумісництвом. Асистенту потрібно було поєднувати тренерство у Динамо та збірній України.

Відзначимо, що Огнен Вукоєвич, інший помічник Луческу, поєднує роботу у київському клубу та молодіжній збірній Хорватії.

Раніше Олександр Петраков оголосив омріяний тренерський штаб у збірній. У нього увійшли В’ячеслав Кернозенко, В'ячеслав Руженцев, Іван Баштовий, Олександр Шовковський і Андрій Анненков.

Що відомо про прихід Петракова у збірну України

18 серпня 64-річний Петраков очолив збірну України. Фахівець став наступником Андрія Шевченка, але прийняв команду у ролі виконувача обов'язків головного тренера.

Перший матч на чолі збірної України Петраков проведе вже 1 вересня на виїзді проти Казахстану. А 4 вересня на "синьо-жовтих" чекає зустріч у Києві з чемпіонами світу французами.

Гусєв є однією з легенд "синьо-жовтої" команди. Колишній футболіст виступав за національну збірну з 2003-го по 2016 роки, за цей час гравець відіграв 98 матчів, у яких забив 13 голів.