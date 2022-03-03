Луческу допоміг Сидорчуку переїхати разом з родиною до Румунії

Капітан Динамо Сергій Сидорчук покинув Україну. Про це розповів тренер киян Мірча Луческу.

Луческу допоміг переїхати Сидорчуку

Тренер Динамо декілька днів тому залишив Україну, де російські війська ведуть війну проти мирного населення.

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Луческу перебрався на свою батьківщину – Румунію. Він розповів, що разом з ним поїхав Серій Сидорчук зі своєю родиною.

Зараз евакуйовані перебувають у місті Ясси. Луческу забезпечив транспортування та проживання гравця.

Згідно із вимогами загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну протягом 90 днів.

Виняток надається тим, хто має не менше трьох дітей, як у випадку із Сидорчуком.

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