Збірна Італії оголосила ім'я нового тренера: він творив сенсацію із Наполі та працював у Росії

Лучано Спаллетті підхопив рідну національну команду після відходу Роберто Манчіні. Він продовжить вести Італію на Євро-2024, де у кваліфікації команда грає в одній групі з Україною.

Минулої неділі збірна Італії з футболу залишилась без тренера. Роберто Манчіні несподівано пішов з посади через розбіжність у поглядах із головою федерації Габріеле Гравіною.

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За його керівництва Італія стала чемпіоном Європи у 2021-му, але вже за рік не змогла відібратися на ЧС-2022. Тепер же до нових зустрічей кваліфікації Євро-2024 готуватиме новий тренер.

Федерація футболу Італії оголосила про призначення Лучано Спаллетті головним наставником "Скуадри Адзури". Термін дії угоди не повідомляється, однак у ЗМІ була інформація, що угода з коучем розрахована до 2026 року.

Саме Спаллетті готуватиме Італію до найближчих матчів відбору на Євро-2024. Вже 9 вересня чинні чемпіони зіграють проти Північної Македонії, а 12-го – проти України.

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Італія стартувала у відборі не найкращим чином, поступившись вдома Англії (1:2) та обігравши у гостях Мальту (2:0). Влітку ж у "фіналі чотирьох" Ліги націй "блакитні" посіли лише третє місце.

Кар'єра Лучано Спаллетті