26 травня, у середу, відбудеться фінал Ліги Європи між Вільярреалом та Манчестером Юнайтед. Фаворит зустрічі – англійський клуб. FAVBET віддає перевагу "дияволам" і не вірить, що Вільярреал щось запропонує супернику.

Детальніше "Червоні дияволи" проти "жовтої субмарини": анонс фіналу Ліги Європи

Але фінал – особливий матч з особливою атмосферою та налаштуванням на гру. Для іспанського колективу він ще й перший в історії, тож однозначно вони віддадуть всі сили на полі задля перемоги.

Крім самої боротьби за титул, фінал великих футбольних турнірів супроводжується цікавими подіями. Наприклад, експерти FAVBET не сумніваються, що рефері хоча б раз скористається допомогою VAR. Непогані шанси дають на те, що гра завершиться післяматчевими пенальті, а також вважають можливим, що на поле вибіжить вболівальник, за прикладом, матчу Гранада – Манчестер Юнайтед.



Ймовірні події у фіналі Ліги Європи

Побачимо, що з цього здійсниться вже в середу. Слідкуй за фіналом Ліги Європи та будь в середині гри.