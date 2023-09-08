На носі вирішальні ігри: Італія втратила двох ключових футболістів напередодні матчу з Україною

Зі складу італійської команди випали два провідних футболісти. Вони не допоможуть своєму колективу в найближчі матчі відбору до Євро.

Італія втратила двох ключових гравців перед матчем з Україною. Мова йде про Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єзу.

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У "лазурової" збірної виникли труднощі перед важливими матчами кваліфікації до Євро-2024. Діло в тому, що розташування колективу покинули два провідні італійські футболісти, а саме півзахисник Роми та вінгер Ювентуса Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єза відповідно. Обидва виконавці отримали пошкодження через що відправились додому, тому не зможуть допомогти своїй головній команді у найближчих поєдинках рамках відбору до континентального турніру.

Цікаво, що на "Скуадра Адзурра" чекають дві дуже вагомі зустрічі, а саме проти Північної Македонії, котра відбудеться 9-го вересня, а також зі збірної України (12-го вересня), яка є одним із головних конкурентів італійців за право на вихід на Євро-2024. "Лазурові" – топовий колектив, тому команда точно матиме достойну заміну Пеллегріні та К'єзі. Також варто відзначити, що майбутні поєдинки у кваліфікації стануть дебютними для нового тренера збірної Італії Лучано Спаллеті, яка за два матчі відбору здобула три бали та посідає третю сходинку у групі(перші – англійці, другі – українці).

К'єза та Пеллегріні у цьому сезоні

Федеріко К'єза у нинішній кампанії відіграв три матчі за Ювентус, в яких встиг забити два голи. Також вінгер допоміг збірній Італії посісти "бронзову" сходинку Ліги націй, відзначившись у вирішальній зустрічі у ворота Нідерландів. Загалом К'єза провів за "лазурову" команду 45 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 7 асистів.

Пелегріні, у свою чергу, цього сезону зіграв два матчі у футболці Роми, проте результативними діями не відзначався. У грі за третє місце в Лізі націй півзахисник відіграв всього 6 хвилин. Загалом Пеллегріні встиг провести за збірну Італії 25 матчів, в яких також забив 5 разів та віддав 1 асист.