Ідеальний фініш: легендарний борець встановив на Іграх-2024 історичний рекорд і закінчив кар'єру
У вівторок, 6 серпня, закінчився одинадцятий змагальний день на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі. За його результатами у греко-римській боротьбі з'явився новий абсолютний рекордсмен.
У цьому виді спорту відбувся розіграш нагород серед чоловіків у ваговій категорії до 130 кілограмів. Тріумфував у турнірі легендарний 41-річний борець Михаїн Лопес, пише 24 Канал.
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Красиве прощання зі спортом
Для кубинця це "золото" стало п'ятим поспіль на Олімпіадах. Таку видатну серію та кількість олімпійських чемпіонств раніше не мав жоден борець в історії.
Лопес свою першу золоту олімпійську медаль здобув ще в Пекіні-2008. Після цього він тріумфував у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2021.
Греко-римська боротьба (до 130 кілограмів). П'єдестал
- Михаїн Лопес (Куба) – "золото"
- Ясмані Акоста (Чилі) – "срібло"
- Мен Ліньдже (Китай) – "бронза"
- Амін Мірзазаде (Іран) – "бронза"
Після переможної сутички з Ясмані Акостою кубинець залишив на килимі борцівки, що ознаменувало закінчення його легендарної кар'єри.
Як Михаїн Лопес попрощався зі спортом: дивіться відео