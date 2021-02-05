Лопес буде першим, хто підпише контракт, – дієтолог Ломаченка про реванш

5 лютого 2021 , 16:36
Читать новость на русском

Джерело:

XSPORT

Американський боксер Теофімо Лопес відмовляється дати реванш Василю Ломаченку. Однак у команді українця знають, що змусить Лопеса передумати.

Хто врятує реванш Ломаченко – Лопес?

Олександр Фока, спортивний дієтолог Ломаченка, вважає, що реванш з Лопесом не принесе великого заробітку.

До слова Це велике пограбування: Усик про бій Ломаченко – Лопес

"Він не принесе ніяких грошей. Хіба що араби куплять, про що зараз говорять", – сказав Фока.

Також Фока назвав умову, за якої Лопес підпише контракт на другий бій. Ключовим, на думку дієтолога, є гонорар.

Все від грошей залежить. Якщо араби виділять там по 15 мільйонів доларів, то Теофімо буде першим, хто підпише контракт. Але реально потрібно дивитися на речі,
– зазначив дієтолог.

Лопес заявляв, що готовий змінити вагову категорію. Дієтолог Ломаченка припускає, що рішення Теофімо буде залежати від пропозицій.

Він сказав, що американець змінить дивізіон, якщо не отримає цікавий бій у легкій вазі.

Що відомо про реванш Ломаченко – Лопес

  • Після поразки у жовтні 2020 року український боксер без успіху добиваєть реваншу з Лопесом.
  • Водночас Егіс Клімас, менеджер Василя, сказав, що другий бій може відбутися у травні-червні 2021 року. Поєдинок начебто може відбутися у Досі.
  • Проте Лопес переконує, що в наступному поєдинку зустрінеться з Джорджем Камбососом.