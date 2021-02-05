Лопес буде першим, хто підпише контракт, – дієтолог Ломаченка про реванш

Джерело:XSPORT
Американський боксер Теофімо Лопес відмовляється дати реванш Василю Ломаченку. Однак у команді українця знають, що змусить Лопеса передумати.
Олександр Фока, спортивний дієтолог Ломаченка, вважає, що реванш з Лопесом не принесе великого заробітку.
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"Він не принесе ніяких грошей. Хіба що араби куплять, про що зараз говорять", – сказав Фока.
Також Фока назвав умову, за якої Лопес підпише контракт на другий бій. Ключовим, на думку дієтолога, є гонорар.
Все від грошей залежить. Якщо араби виділять там по 15 мільйонів доларів, то Теофімо буде першим, хто підпише контракт. Але реально потрібно дивитися на речі,
– зазначив дієтолог.
Лопес заявляв, що готовий змінити вагову категорію. Дієтолог Ломаченка припускає, що рішення Теофімо буде залежати від пропозицій.
Він сказав, що американець змінить дивізіон, якщо не отримає цікавий бій у легкій вазі.