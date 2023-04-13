Проблема не в Мудрику: Челсі повторив сумний антирекорд 30-річної давнини
Джерело:Opta
Команда українського вінгера не реалізувала свої нагоди в матчі з Реалом, поступившись з рахунком 0:2. За невдалими діями своєї команди з лави запасних спостерігав Михайло Мудрик.
Лондонський Челсі поступився Реалу (0:2) в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Підопічні Френка Лемпарда четвертий матч поспіль залишають поле без забитих м'ячів.
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Це ж було вже
За повідомленням статистичного порталу Opta, команда Мудрика повторила свій антирекорд, який встановила в 1993 році. Тоді "сині" теж чотири матчі поспіль не могли забити у всіх турнірах, у яких брали участь.
В нинішньому сезоні футболісти Челсі не змогли реалізувати свої гольові моменти в трьох матчах АПЛ: проти Астон Вілли (0:2), Ліверпуля (0:0) та Вулвергемптона (0:1), а також проти Реала (0:2) в ЛЧ. Зазначимо, що у трьох поєдинках чемпіонату брав участь Михайло Мудрик. І якщо в матчі проти "вілланів" він грав зі стартових хвилин, то у двох наступних виходив на останні хвилини зустрічі. А в поєдинку проти "вершкових" Лемпард взагалі не скористався послугами українського вінгера. Проте це не покращило реалізацію моментів.
Очевидно, що ігрова криза "пенсіонерів" не пов'язана лише з тривалою адаптацією Мудрика. Велика кількість новачків не дозволяє збалансувати склад та показувати стабільні результати. Постійні зміни на тренерському містку теж не сприяють покращенню результатів.