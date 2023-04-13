Проблема не в Мудрику: Челсі повторив сумний антирекорд 30-річної давнини

Команда українського вінгера не реалізувала свої нагоди в матчі з Реалом, поступившись з рахунком 0:2. За невдалими діями своєї команди з лави запасних спостерігав Михайло Мудрик.

Лондонський Челсі поступився Реалу (0:2) в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Підопічні Френка Лемпарда четвертий матч поспіль залишають поле без забитих м'ячів.

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Це ж було вже

За повідомленням статистичного порталу Opta, команда Мудрика повторила свій антирекорд, який встановила в 1993 році. Тоді "сині" теж чотири матчі поспіль не могли забити у всіх турнірах, у яких брали участь.

В нинішньому сезоні футболісти Челсі не змогли реалізувати свої гольові моменти в трьох матчах АПЛ: проти Астон Вілли (0:2), Ліверпуля (0:0) та Вулвергемптона (0:1), а також проти Реала (0:2) в ЛЧ. Зазначимо, що у трьох поєдинках чемпіонату брав участь Михайло Мудрик. І якщо в матчі проти "вілланів" він грав зі стартових хвилин, то у двох наступних виходив на останні хвилини зустрічі. А в поєдинку проти "вершкових" Лемпард взагалі не скористався послугами українського вінгера. Проте це не покращило реалізацію моментів.

Очевидно, що ігрова криза "пенсіонерів" не пов'язана лише з тривалою адаптацією Мудрика. Велика кількість новачків не дозволяє збалансувати склад та показувати стабільні результати. Постійні зміни на тренерському містку теж не сприяють покращенню результатів.

Наступний поєдинок проти Брайтона Де Дзербі буде не з легких для кризового Челсі. Гра проти "чайок" відбудеться у суботу 15 квітня. Будемо сподіватися, що Мудрик отримає шанс зіграти проти команди свого колишнього тренера, який дав йому путівку у великий футбол.