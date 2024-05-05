12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос розповів план на бій проти Ломаченка

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак австралієць не збирається поступатися.

"Я працюю з одним з тренерів Хейні. У мене дуже хороша команда, гарні очі, і ми бачимо всі ці прогалини. Ломаченко – великий, він легенда, але в його захисті є дірки, він тричі програв. Ми візьмемо це до уваги.

Я скажу вам одну річ – ми знаємо його IQ, ми знаємо його боксерські навички, ми знаємо, який у нього талант, але я не відчуваю, що зараз він має волю і характер, як у мене", – сказав Камбосос.

Варто знати. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.

Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.