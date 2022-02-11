Ломаченко зітре Камбососа в порошок, – Берінчик про чемпіонський бій
Джерело:Luckypunch.net
Третій номер рейтингу WBO у легкій вазі Денис Берінчик поділився думками щодо можливого бою між Василем Ломаченком і Джорджем Камбососом. Український боксер не бачить шансів у Камбососа здолати Ломаченка.
Берінчик: Це буде його фаталіті
Денис Берінчик, як і більшість експертів, вважають, що для Камбососа зустріч з Ломаченком буде фатальною. Через це австралійцю радять битися з Девіном Хейні чи Раяном Гарсією, де в Джорджа шанси на перемогу значно вищі.
До теми Ломаченко вирвався вперед у боротьбі за бій з Камбососом: у Хейні виникла серйозна проблема
Якщо він прийме поєдинок із Ломаченком, це буде його фаталіті. Вони з промоутером ухвалять неправильне рішення,
– вважає володар титулу WBO International.
Берінчик додав, що завдяки техніці Ломаченку вдасться декласувати Камбососа в ринзі.
"Камбосос – нормальний, духовитий хлопець, б'ється. Проте, думаю, що з технікою Василя Ломаченка, і те, як він набирає обертів після травми, думаю, Вася його зітре в порошок", – резюмував Денис.
Що відомо про ймовірний бій Ломаченко – Камбосос
- Джордж Камбосос володіє поясами WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі. Восени 2021 року він виграв пояси, сенсаційно перемігши Теофімо Лопеса.
- За попередньою інформацією, Камбосос і Хейні не можуть організувати бій через фінансові проблеми.
- Натомість Ломаченко готовий піти на поступки, щоб отримати зустріч з Камбососом. Егіс Клімас, менеджер українця, заявив, що промоутери Ломаченка вже зробили пропозицію австралійцю.