Ломаченко зітре Камбососа в порошок, – Берінчик про чемпіонський бій

Третій номер рейтингу WBO у легкій вазі Денис Берінчик поділився думками щодо можливого бою між Василем Ломаченком і Джорджем Камбососом. Український боксер не бачить шансів у Камбососа здолати Ломаченка.

Берінчик: Це буде його фаталіті

Денис Берінчик, як і більшість експертів, вважають, що для Камбососа зустріч з Ломаченком буде фатальною. Через це австралійцю радять битися з Девіном Хейні чи Раяном Гарсією, де в Джорджа шанси на перемогу значно вищі.

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Якщо він прийме поєдинок із Ломаченком, це буде його фаталіті. Вони з промоутером ухвалять неправильне рішення,

– вважає володар титулу WBO International.

Берінчик додав, що завдяки техніці Ломаченку вдасться декласувати Камбососа в ринзі.

"Камбосос – нормальний, духовитий хлопець, б'ється. Проте, думаю, що з технікою Василя Ломаченка, і те, як він набирає обертів після травми, думаю, Вася його зітре в порошок", – резюмував Денис.

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