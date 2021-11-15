Ломаченко вразив майстерністю гри у баскетбол: відео шалених кидків боксера
Джерело:інстаграм lomus_official
Василь Ломаченко продовжує активно готуватись до поєдинку проти Річарда Коммі. Український боксер проводить свої тренування не лише на ринзі.
Позаздрять провідні баскетболісти світу
33-річний боксер із України проведе свій вже другий бій у 2021 році. Василь Ломаченко спробує здобути другу поспіль перемогу нокаутом після болючої поразки від Теофімо Лопеса.
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Ломаченко вносить у свій тренувальний процес не лише роботу на ринзі, а й урізноманітнює її з іншими видами спорту. Цього разу українець відзначився красивими кидками з дальніх відстаней. Василь закидував м'яч у кошик з декількох позицій, одна з яких навіть була на балконі. Усі кидки були влучними.
Ролик викликав сплеск коментарів. Прихильники боксера залишились вражені такою майстерністю.
Відео кидків Ломаченка: відео
Ломаченко – Коммі: що відомо про бій
- Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року. Для обидвох бійців це буде їх другий бій у 2021 році. У пасиві Ломаченка та Коммі є поразки від Теофімо Лопеса. Однак фіаско українця було болючішим. Василь втратив шанс називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Двобій Ломаченко – Коммі відбудеться на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.
- Після офіційного оголошення бою пішла мова про гонорари боксерів. Ломаченко отримає за бій 750 тисяч доларів, а Комм поповнить свій бюджет 250 тисячами. Однак гонорари обидвох боксерів зростуть, все залежить від купівлі трансляцій.
- У попередньому бою Коммі у 6-му раунді нокаутував домініканця Джексона Мартінеса, а Ломаченко влітку 2021 року відправив у нокаут японця Масайоші Накатані.
- 34-річний ганський боксер провів у професіоналах 33 поєдинки, у яких здобув 30 перемог (27 – нокаутом) і тричі програв.