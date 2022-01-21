Ломаченко відповів на пост Хабіба про річницю дебюту в UFC

Колишній російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов 20-го січня відзначив десяту річницю дебюту в UFC. Знакову для Хабіба дату не залишив без уваги український боксер Василь Ломаченко.

Ломаченко назвав Хабіба прикладом

У своєму інстаграмі Хабіб опублікував ролик з найкращими моментами в UFC. У промоушені росіянин провів 13 боїв та всі виграв.

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Нурмагомедов, який розпочинав кар'єру в Україні, був чемпіоном UFC в легкій вазі та тричі провів захист свого звання.

На пост росіянина відповів Ломаченко. "Приклад", – лаконічно написав Василь у коментарях.