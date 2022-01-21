Ломаченко відповів на пост Хабіба про річницю дебюту в UFC
21 січня 2022 , 18:43Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Хабіба
Колишній російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов 20-го січня відзначив десяту річницю дебюту в UFC. Знакову для Хабіба дату не залишив без уваги український боксер Василь Ломаченко.
Ломаченко назвав Хабіба прикладом
У своєму інстаграмі Хабіб опублікував ролик з найкращими моментами в UFC. У промоушені росіянин провів 13 боїв та всі виграв.
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Нурмагомедов, який розпочинав кар'єру в Україні, був чемпіоном UFC в легкій вазі та тричі провів захист свого звання.
На пост росіянина відповів Ломаченко. "Приклад", – лаконічно написав Василь у коментарях.
- Ломаченко й Хабіб мають досить теплі відносини. У 2020 році росіянин заявляв, що Василь разом з Олександром Усиком – найкращі боксери світу.
- У жовтні 2020-го Нурмагомедов провів останній бій в UFC. Росіянин ефектно здолав Джастіна Гейджі та оголосив про закінчення кар'єри.
- Всього за кар'єру росіянин провів 29 поєдинків і залишився непереможеним.