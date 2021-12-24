Ломаченко й Усик є справжніми патріотами, – російський боксер висловився про своїх товаришів

Російський боксер Олександр Беспутін висловив своє здивування стосовно того, що Олександра Усика та Василя Ломаченка не всі підтримують в Україні. Він запевняє, що вони є справжніми патріотами.

Беспутін: Не дуже хочеться лізти в політику

30-річний росіянин підтримує дружні стосунки з українськими боксерами, особливо з Ломаченком.

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Беспутін заявив, що він підтримує рішення Василя вийти після перемоги над Коммі з прапором свого рідного міста.

"Не дуже хочеться лізти в політику. Що тепер читаєш, що після бою з Лопесом. Мені прикро за друга так, ніби це пишуть на мою адресу. Вася вважав за потрібне зробити так після перемоги над Коммі, і я його рішення в будь-якому разі підтримую", – запевнив російський боксер.

За словами Олександра, Усик та Ломаченко справжні патріоти своєї країни. Він взагалі не розуміє, чому українці їх тролять.

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Але виродків повно. Мене дуже вражає, що Ломаченко й Усик є справжніми патріотами, пропагують цінності нормальної людини, кажуть правильні речі. А в результаті на їхню адресу йде тролінг. Чесно, я зрозуміти не можу, і тут цензурних слів не знайти,

– висловився Беспутін.

Також росіянин розповів, що вони ніколи не обговорюють з Усиком та Ломаченком політичні моменти. Він переконує, що вони є патріотами своєї країни, а він – своєї. І кожен з них поважає позицію один одного.

"При мені особисто ніхто не зможе образити Росію, я не дозволю це зробити. Росія моя улюблена і рідна країна, за яку, якщо мені скажуть, завтра піду і віддам життя. Але я з повагою ставлюся й до інших країн", – заявив боксер.



Беспутін з українцями у листопаді 2018-го / instagram.com/besputin_official

Беспутін наголосив, що з Василем спілкується постійно та тісно, але з Усиком теж підтримує дружні стосунки.

Російського боксера позбавили чемпіонського титулу через вживання допінгу.