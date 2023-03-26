Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною: черговий скандальний пост про УПЦ МП – фото

26 березня 2023, 20:23
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Джерело:

інстаграм Ломаченка

Василь продовжує пробивати дно своєю антиукраїнською позицією. Цього разу спортсмен вирішив порівняти руйнування київських храмів під час Другої світової війни та утиски проросійської УПЦ МП.

Боксер з українским паспортом Василь Ломаченко продовжує свою пропагандистську діяльність в релігійній сфері. Останнім часом спортсмен став рупором проросійської УПЦ МП.

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На своїй сторінці в інстаграм Василь постійно публікує відео, в яких намагається відбілити репутацію прихильників російського тероризму та звинуватити ПЦУ у розколі цервки. Черговим постом Ломаченко знову "пробив дно".

У відео йде порівняння із станом Києво-печерської лаври під час Другої світової війни "за часів войовничого атеїзму" та станом під керівництвом УПЦ МП, У ньому використані фото бомбардувань німецькими нацистами київських храмів.


Скандальний пост Ломаченка / скрін з інстаграм

Таким чином, Ломаченко спробував порівняти чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.

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Як Ломаченко пропагує проросійські наративи:

  • Василь Ломаченко є найбільш популярним українським спортсменом в інстаграм, маючи понад 2 мільйони підписників.
  • Втім для українців Василь закрив сторінку і тепер її можуть побачити тільки користувачі з-за кордону.
  • Тому недивно, що у коментарях багато схвальних коментарів російською мовою, які позитивно сприймають деструктивну для України позицію боксера.
  • Раніше Ломаченко опублікував пост зі звинуваченням в бік Зеленського. На його сторінці чимало схожих відео від "Союза православных журналистов".
  • До слова, Василь став найпопулярнішою особою у реєстрі держзрадників України, очолюючи рейтинг на пару із Анатоліє Тимощуком.
  • Також боксер викладав у себе на сторінці в інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
  • Виставляв у себе на сторінці в інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ МП. У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу.

Автор: Анатолій Дерека