Ломаченко привітав шанувальників з Різдвом: святкове відео
7 січня 2022 , 17:32Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Василя Ломаченка
Український боксер Василь Ломаченко поширив у своєму інстаграмі спеціальний ролик. Боксер привітав своїх шанувальників зі святом.
Різдвяне привітання
Ломаченко привітав підписників з Різдвом. На фоні ялинки боксер висловив побажання своїм вболівальникам.
Читайте також Ломаченко повинен був взяти український прапор, – чемпіон Америки розкритикував українця
Судячи з геолокації до відео, спортсмен святкує Різдво у своєму рідному місті – Білгороді-Дністровському.
Хочу привітати всіх із Різдвом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, миру, тепла, добробуту, порозуміння і, звичайно, Божої милості,
– сказав 33-річний боксер.
Відео привітання
Чим запам'ятався 2021-й рік для Ломаченка
- Минулого року боксер здобув дві перемоги.
- У червні 2021 року Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокаутувавши його у 9-му раунді.
- У грудні Василь здолав ганського боксера Річарда Коммі наприкінці 2021-го.
- Поєдинок міг завершитися нокаутом від українця. За словами Василя, він не став добивати ганця, оскільки йому було його шкода.