Ломаченко привітав шанувальників з Різдвом: святкове відео

Український боксер Василь Ломаченко поширив у своєму інстаграмі спеціальний ролик. Боксер привітав своїх шанувальників зі святом.

Різдвяне привітання

Ломаченко привітав підписників з Різдвом. На фоні ялинки боксер висловив побажання своїм вболівальникам.

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Судячи з геолокації до відео, спортсмен святкує Різдво у своєму рідному місті – Білгороді-Дністровському.

Хочу привітати всіх із Різдвом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, миру, тепла, добробуту, порозуміння і, звичайно, Божої милості,

– сказав 33-річний боксер.

Відео привітання

Чим запам'ятався 2021-й рік для Ломаченка