Ломаченко привітав шанувальників з Різдвом: святкове відео

7 січня 2022 , 17:32
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Василя Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко поширив у своєму інстаграмі спеціальний ролик. Боксер привітав своїх шанувальників зі святом.

Різдвяне привітання

Ломаченко привітав підписників з Різдвом. На фоні ялинки боксер висловив побажання своїм вболівальникам.

Читайте також Ломаченко повинен був взяти український прапор, – чемпіон Америки розкритикував українця

Судячи з геолокації до відео, спортсмен святкує Різдво у своєму рідному місті – Білгороді-Дністровському.

Хочу привітати всіх із Різдвом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, миру, тепла, добробуту, порозуміння і, звичайно, Божої милості,
– сказав 33-річний боксер.

Відео привітання

 

Чим запам'ятався 2021-й рік для Ломаченка

  • Минулого року боксер здобув дві перемоги. 
  • У червні 2021 року Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокаутувавши його у 9-му раунді.
  • У грудні Василь здолав ганського боксера Річарда Коммі наприкінці 2021-го.
  • Поєдинок міг завершитися нокаутом від українця. За словами Василя, він не став добивати ганця, оскільки йому було його шкода.
Автор: Дарина Жданович