Ломаченко підтвердив дату наступного бою
Джерело:iFL TV
Василь Ломаченко прибув у Лондон, щоб підтримати свого кума Олександра Усика в поєдинку проти Ентоні Джошуа. Саме в Лондоні Ломаченко підтвердив свій наступний бій.
Ломаченко зустрінеться з Коммі
Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку зустрінеться з представником Гани Річардом Коммі. Бій відубдеться 11 грудня у США на легендарній арені Madison Square Garden.
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11 грудня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться мій наступний бій проти Річарда Коммі,
– повідомив Василь.
Разом з тим, Ломаченко зазначив, що хоче отримати реванш з Теофімо Лопесом, якому програв у жовтні 2020 року. Українець поскаржився на непослідовність Лопеса.
"Звичайно, я хочу реванш з Лопесом, але ніхто не знає, тому що сьогодні вони погоджуються битися, завтра відмовляються, а післязавтра знову говорять "так". Ми не знаємо", – сказав Ломаченко.
Українець додав, що ситуація стане зрозуміла після того, як Лопес у жовтні проведе бій проти Джорджа Камбососа-молодшого.
Ломаченко б'ється із суперниками Лопеса
- Річард Коммі стане вже другим суперником Ломаченка, який до цього зустрічався з Лопесом. Ганець програв Лопесу у грудні 2019 року, побувавши у важкому нокауті.
- Влітку 2021 року Ломаченко провів бій Масайоші Накатані й нокаутував японця. Накатані також бився з Лопесом і програв американцю рішенням суддів.