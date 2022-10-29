Зустрітись з Ломаченком та побити його,– зухвала заява Ортіса, який збирається шокувати світ

Вже 29 жовтня Василь Ломаченко повернеться на ринг у поєдинку проти Джемейна Ортіса. Непереможний американський боксер розкидується заявами напередодні бою.

Джемейн Ортіс прийняв те, що багато людей сумнівається у його перемозі над Василем Ломаченком. Боксер із США зізнався, що суворо ставиться до себе, адже йому ще є над чим працювати. На думку суперника українця, він на правильному шляху.

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Ортіс: Я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись

У бою проти Ломаченка американець хоче шокувати світ, завдавши Василю ще однієї поразки у кар'єрі.

Але я тут, і я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись. Зустрітись з Ломаченком 29 жовтня та побити його – це буде моєю роботою. Люди казатимуть: "Ага, сталось не те, що ми думали". Я збираюсь шокувати світ того дня,

– заявив Ортіс.

Джемейн додав, що боксер – це вид спорту для молодих. Хоча не має на увазі, що Ломаченко вже старий боксер, який нічого не зможе зробити на ринзі. Ортіс відзначив свого майбутнього суперника.

"Він молодий 34-річний боєць, свіжий 34-річний боєць. Ось яким я бачу його з точки зору тіла. Але важко сказати. Не можу сказати, що я занадто великий, занадто сильний, адже він раніше перемагав більших і сильніших боксерів. Просто зі мною все буде інакше", – відповів боксер із США.

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