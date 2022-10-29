Зустрітись з Ломаченком та побити його,– зухвала заява Ортіса, який збирається шокувати світ
Джерело:BoxingScene
Вже 29 жовтня Василь Ломаченко повернеться на ринг у поєдинку проти Джемейна Ортіса. Непереможний американський боксер розкидується заявами напередодні бою.
Джемейн Ортіс прийняв те, що багато людей сумнівається у його перемозі над Василем Ломаченком. Боксер із США зізнався, що суворо ставиться до себе, адже йому ще є над чим працювати. На думку суперника українця, він на правильному шляху.
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Ортіс: Я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись
У бою проти Ломаченка американець хоче шокувати світ, завдавши Василю ще однієї поразки у кар'єрі.
Але я тут, і я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись. Зустрітись з Ломаченком 29 жовтня та побити його – це буде моєю роботою. Люди казатимуть: "Ага, сталось не те, що ми думали". Я збираюсь шокувати світ того дня,
– заявив Ортіс.
Джемейн додав, що боксер – це вид спорту для молодих. Хоча не має на увазі, що Ломаченко вже старий боксер, який нічого не зможе зробити на ринзі. Ортіс відзначив свого майбутнього суперника.
"Він молодий 34-річний боєць, свіжий 34-річний боєць. Ось яким я бачу його з точки зору тіла. Але важко сказати. Не можу сказати, що я занадто великий, занадто сильний, адже він раніше перемагав більших і сильніших боксерів. Просто зі мною все буде інакше", – відповів боксер із США.
Головне про бій Ломаченко – Ортіс
- Поєдинок відбудеться 29 жовтня. В Україні бій можна буде переглянути у ніч на 30-те жовтня, але не швидше, аніж о 05:00.
- Боксери вийдуть на ринг "Медісон-сквер-гарден", що у Нью-Йорку. Це буде перший бій Ломаченка за майже річну перерву. Адже від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь перебував у своєму рідному Білгород-Дністровському та навіть відмовився від бою за абсолют проти Джорджа Камбососа, який тоді ще володів цим званням.
- Анонсується, що зустріч проти Джемейна Ортіса буде розігрівом для українця перед титульним поєдинком проти Девіна Хейні, який захистив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
- На процедурі зважування Ломаченко виявився важчим за свого суперника.
- Обидві дуелі поглядів минули без якихось неординарних витівок боксерів.
- Після поєдинку Ломаченко пообіцяв, що повернеться в Україну.