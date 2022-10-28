Ломаченко виявився важчим за Ортіса на церемонії зважування – відео фінальної дуелі поглядів

Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс провели обов'язкову церемонію зважування перед боєм, який відбудеться 29 жовтня в Нью-Йорку. А також провели останню дуель поглядів.

Ломаченко та Ортіс виступають у легкій вазі. Тож їм на зважуванні треба було вкластися у 61,2 кілограма (135 фунтів).

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Під час зважування вага Ломаченка склала 61,05 кілограма (134,6 фунта). Ортіс на вагах показав 60,78 кілограма (134 фунти).

Після цього боксери провели останню дуель поглядів перед боєм. Ортіс знову вирішив одягнути великі темні сонцезахисні окуляри, як і на попередній дуелі поглядів, чим викликав лише сміх в Ломаченка. Тож після цього він їх таки зняв.

Сама дуель поглядів була доволі короткою і нічим особливим не відзначилася.

Відео дуелі поглядів Ломаченко – Ортіс