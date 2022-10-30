Ломаченко переміг Ортіса та кинув виклик абсолютному чемпіону світу

Український боксер Василь Ломаченко провів бій проти американця Джемейна Ортіса 29 жовтня 2022. Бій тривав усі 12 раундів

Ломаченко на бій проти Ортіса вийшов у статусі фаворита. Це був рейтинговий бій, але його переможець міг розраховувати на бій проти Девіна Хейні, який є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Він, до слова, був на цьому поєдинку.

До теми Ломаченко – Ортіс: відео найкращих моментів бою

Бій Ломаченко – Ортіс тривав усі 12 раундів.

Ортіс виявився готовий до такого протистояння. Він не обрав тактику вичікування. Тож вже з перших раундів боксери почали активно обмінюватися ударами. Та в американця була своя "специфіка" – на останніх секундах раундів він активно йшов вперед, щоб перед суддями "забрати раунд" в їх записках.

Однак таке діяло лише до дев'ятого раунду. Далі Ломаченко показав, що він краще готовий до бою, в тому числі й фізично. Ортіс став все частіше пересуватися по рингу з опущеними руками. Окрім того, під лівим оком в нього був синець, який почав збільшуватися. Хоча і Ломаченко мав слід під правим оком ще з перших раундів.

Боксери так і не зуміли здобути дострокову перемогу в ринзі. Тому визначати переможця довелося суддям. Усі три судді віддали перемогу Ломаченку – 115:113, 116:112, 117:111.

Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Ортіс