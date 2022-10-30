Абсолютного чемпіона світу обурило рішення судді в бою Ломаченко – Ортіс

Український боксер Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса в бою 29 жовтня. Ломаченко переміг рішенням суддів.

Бій Ломаченко – Ортіс тривав усі 12 раундів. Достроково переможця виявити не вдалося, тож все вирішили судді цього поєдинку. Вони одноголосно віддали перемогу Ломаченку.

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Один з суддів Френк Ломбарді в цьому бою нарахував перемогу Ломаченка з рахунком 117:111. Він віддав перемогу Ортісу лише в першому, четвертому та шостому раундах.

Однак не всі виявилися згідним з таким рішенням. Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні назвав такий результат обурливим.

До слова, Хейні був присутнім на цьому бою, і після перемоги Ломаченка піднявся на ринг. Саме з Хейні й хоче провести наступний бій Ломаченко за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Ще один боксер, кому не подобалися оцінки в 117:111 за цей бій – чемпіон за версією WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

"117:111 – це божевілля", – написав Кроуфорд.

На його думку, рішення іншого арбітра, який виставив за бій 115:113, є значно ближчим.