Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут

В ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко провів бій проти Масайоші Накатані. Бій закінчився в дев'ятому раунді впевненою перемогою Ломаченка.

Попередній бій Василь Ломаченко провів 18 жовтня 2020 року, коли програв три чемпіонські пояси Теофімо Лопесу.

Накатані єдиний бій на професійному рингу теж програв Лопесу. А попередній бій провів 12 грудня 2020 року проти Фелікса Вердехо. Попри те, що Накатані вже у першому раунді опинився в нокдауні (а згодом і в четвертому), японцю вдалося виграти нокаутом в дев'ятому раунді.

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У Накатані над Ломаченко була значна перевага – він вищий на 12 сантиметрів, та й розмах рук у нього теж більший. Але Ломаченко звів нанівець це.

Вже у першому раунді боксери пішли в активний бій, без особливої "розвідки". Ломаченкові вдалося завдати хороший прицільний удар лівою рукою.

Неприємним моментом першого ранду було зіткнення головами, після якого на чолі Ломаченка виступила кров. І вона почала заливати обличчя українцю. Але і в японця було підбите око, тож згодом там була гематома.

У другому раунді в Ломаченка знову проходили удари – правий короткий влучив у скроню. Тай загалом українець переважав свого суперника в рингу.

У третьому раунді Накатані навіть коліном опинився на рингу. Але арбітр вирішив не відраховувати нокдаун. Ломаченко ж продовжував завдавати удари.

Та все ж у п'ятому раунді Накатані таки побував у нокдауні. Після клінча Ломаченко завдав ряд ударів, після чого японський боксер опинився на настилі. Арбітр цього разу почав відраховувати. Від нокауту Накатані врятував гонг.

У шостому раунді домінування Ломаченка стало тотальним. Він активно пересувався рингом, затискав суперника в кутку та повністю його виснажив. До проблем Накатані додалося те, що в нього права брова була розсічена.

Накатані протримався з Ломаченко до 9 раунду. Але після чергового падіння японця суддя таки зупинив бій. Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом.