Ломаченко може готувати Усика до бою з Джошуа

Українець Олександр Усик у 2021 році може провести бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Готувати Усика до поєдинку може Анатолій Ломаченко.

Ми постійно розмовляємо про підготовку

Усик заявив, що постійно спілкується з Анатолієм Ломаченком, батьком та тренером Василя Ломаченка.

До речі Вони думають, що ми країна третього світу, – Усик розповів, чому важко отримати бій за титул

Я думаю, що це можливо, тому що ми постійно розмовляємо про підготовку, про можливості. Я думаю, що ці міні хлопці, попри те, що будуть зайняті, допоможуть мені в черговий раз,

– сказав Усик.

Зауважимо, що Василь Ломаченко під орудою батька Анатолія наразі готується до бою з Масайоші Накатані, який відбудеться 26 червня.

Усик – Джошуа: що відомо

WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Український боксер – офіційний претендент на титул.

Поєдинок Усика з Джошуа став можливим через те, що зірвалася зустріч Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Останнього зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.

Бій Усик – Джошуа може відбутися у серпні. Та існує ймовірність, що Джошуа відмовиться від титулу, а відтак і бою з Усиком.