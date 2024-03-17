Чемпіон WBF Арам Фаніян поділився очікуваннями від поєдинку Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа. Бій за титул IBF відбудеться 12 травня.

Василь Ломаченко своїм світоглядом налаштував проти себе більшість суспільства України. Зірковий боксер закриває очі на російську агресію, але не забуває захищати московських попів.

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У Ломаченка тут проблеми

На думку чемпіона WBF у першій напівсередній вазі Арама Фаніяна, відсутність підтримки у Ломаченка може зіграти з ним злий жарт.

"Що останнім часом відбувається з Ломаченком – я не знаю навіть, що сказати. Але він розумний боксер. Як боксер, він дуже розумний. Я не знаю, в якій він зараз формі, як на неї все це впливає.

По-перше, у нього тут проблеми. Його тут ніхто не любить. Тож я взагалі не знаю. Чесно. Але я хотів би, щоб він виграв. Я гадаю, що він і виграє. Але якщо він підійде у поганій формі, то він програє", – розповів Фаніян.