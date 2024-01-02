Промоутер Камбососа розкрив деталі щодо поєдинку з Ломаченком
2 січня 2024, 22:25Читать новость на русском
Джерело:Seconds Out
Промоутер Лу Дібелла поділився планами щодо поєдинку Джорджа Камбососа з Василем Ломаченком. Він дуже сподівається на цей бій.
За його словами, перемовини щодо поєдинку перебувають в активній стадії. Промоутер сподівається, що незабаром анонсують бій.
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Деталі потенційного бою
"Ми націлені на потенційний бій Ломаченко – Камбосос у 2024 році в Австралії. Сподіваюся, що ми зможемо домовитися з Top Rank і скоро щось анонсувати. Ми вибираємо дату і місце проведення бою, працюємо над угодами з бійцями", – сказав він.До слова. Раніше топовий інсайдер Майк Коппінджер повідомляв, що боксери завершують угоду та незабаром анонсують бій, За його прогнозами, поєдинок відбудеться у квітні або травні в Австралії.
Що відомо про попередні поєдинки боксерів
- Нагадаємо, що боксери могли зустрітися раніше, у 2022 році. Однак тоді бій не відбувся, оскільки почалося повномасштабне вторгнення і Ломаченко відмовився виїжджати з України.
- Бій проти Камбососа буде для Ломаченка першим з травня 2023 року. Тоді він поступився за рішенням суддів у поєдинку з Девіном Хейні, який захистив чемпіонські пояси WBA, WBC, WBO та IBF.
- Натомість австралієць востаннє виходив на ринг влітку. Тоді він переміг Максі Г'юза. Цьому поєдинку передували два бої проти того-таки Хейні, якому австралієць у 2022 році програв звання чемпіона світу в легкій вазі.